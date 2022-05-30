Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх йти в наступ. СБУ

Так, на Донеччині контрактники рф ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

Солдати відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати «високих гостей». Тож російський генерал ганебно втік з передової, підібгавши хвоста.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!…» И все. Тут пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут». Всё.

Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал», – розповідає своїй дружині російський загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені. Тож він радо підхоплює слова дружини, що з України треба тікати: «После еб*чих слов, я что-то вообще не хочу тут оставаться!».

Агентство Телевидения Новости