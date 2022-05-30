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СБУ закінчила розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни

СБУ закінчила розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни

Слідчі української спецслужби зібрали достатньо доказів і свідчень очевидців, аби перед судом постав російський військовий, який підозрюється у вбивстві та зґвалтуванні мешканців Київщини.

Мова йде про Романова Михайла Сергійовича, військовослужбовця в/ч 8954, що дислокується у м. Чебаркуль Челябінської області рф.

СБУ встановила, що під час окупації одного з населених пунктів Броварського району цей військовий скоїв жахливі злочини.

Зокрема, у стані алкогольного сп’яніння він вдерся до помешкання молодої української родини. Не роздумуючи, вбив беззбройного цивільного чоловіка, а після цього разом зі спільником ґвалтував його дружину, погрожуючи їй розстрілом.

СБУ продовжує викривати воєнні злочини окупантів та збирає доказову базу для міжнародного трибуналу – аби жоден окупант не залишився безкарним.

Агентство Телевидения Новости

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