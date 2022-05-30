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Енергетики відновлюють у Харкові роботу підстанції “Жуковського”
Понад два місяці підстанція “Жуковського” залишалася знеструмленою внаслідок бойових дій. Зараз її готують до роботи.
Підстанція живить однойменний район у північній частині міста, Велику Данилівку, онкоцентр, Харківський національний аерокосмічний університет, промислові підприємства та міський електротранспорт.
“Уведення в дію енергооб’єкту забезпечить високу надійність та якість електропостачання споживачів, яке зараз здійснюється за тимчасовою схемою від іншої підстанції”, – зазначили в АТ “Харківобленерго”.
Наразі фахівці перевіряють працездатність устаткування після тривалої перерви.