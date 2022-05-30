Вдень під вогнем опинилися 9 вулиць Харкова: серед поранених 16-річний хлопець

Сьогодні російські військові обстріляли Київський район Харкова. Під вогнем опинились дев‘ять вулиць. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних мешканців: 16-річний хлопець та двоє чоловіків. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків та господарських споруд. Крім того, сталась пожежа гаражних боксів площею майже 400 кв. метрів.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости