У мешканця Дергачів товариш, який доглядав будинок, угнав автівку

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України).

Наприкінці квітня в Дергачах у зв’язку з виїздом через військові дії 47-річний чоловік передав своєму знайомому ключі від свого будинку. При цьому власник домоволодіння заборонив використовувати розташоване там майно для власних потреб без його відома.

Але знайомий не послухав свого друга та вкрав у нього 160 літрів палива. І на цьому «добрий» товариш не зупинився. Він вирішив також заволодіти й автівкою свого знайомого. Проте під час поїздки на чужому авто його помітив місцевий мешканець, який знав, кому насправді належить транспортний засіб. Він попросив чоловіка зупинитись, забрав у «добродія» ключі від автомобіля та залишив авто на прохання справжнього власника у своєму подвір’ї.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости