П’ятеро загиблих цивільних, серед них дитина. Ситуація на Харківщині

За минулу добу ворог обстрілював Основ’янський та Київський райони м. Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Про це повідомили в ХОВА.

На жаль, є 3 загиблих. Жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське, Чугуївський район.

Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В смт Коротич Харківського району постраждали 5 цивільних, в тому числі дівчина 13 років.

Сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. В с. Іванівка, Ізюмського району, загинула дитина 12 років, 1 цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.

Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Наші військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.

Агентство Телевидения Новости