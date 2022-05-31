Харківські патрульні привітали школярів з Днем останнього дзвоника

Сьогодні в Україні проходить День останнього дзвоника: шкільні офіцери УПП Харківської області звернулися до учнів та випускників, аби привітати їх із цим важливим днем.

«Замість луни шкільного дзвоника, цього року українські школярі чують сирену повітряної тривоги.

Ми пишаємося нашими школярами, які, не зважаючи на війну, продовжують здобувати освіту дистанційно та готуватись до вступу до вишів. Саме ви, дорогі школярі та випускники, забезпечите майбутнє процвітання України.

Мирного вам неба, любі діти. Слава Україні!»

Агентство Телевидения Новости