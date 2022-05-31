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Поліція затримала трьох харків’ян, які вкрали 90 метрів контактного трамвайного дроту

Поліція затримала трьох харків’ян, які вкрали 90 метрів контактного трамвайного дроту

Харківська поліція викрила трьох чоловіків у крадіжці майна Міськелектротрансу, сума матеріального збитку встановлюється.

Повідомлення про подію в Індустріальному районі Харкова надійшло до відділу поліції № 1 ХРУП №2 30 травня о 18:45 від диспетчера.

За адресою виїхали оперативні співробітники підрозділу поліції. На місці події у скоєнні злочину були затримані три зловмисники – чоловіки 40, 34 і 35 років. Правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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