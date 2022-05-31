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Обстріл Богодухівського району: загинули двоє місцевих мешканців

Обстріл Богодухівського району: загинули двоє місцевих мешканців

Напередодні, 30 травня, військовослужбовці рф двічі здійснили артилерійський обстріл  селища Уди Богодухівського району. Внаслідок цього загинув 55-річний місцевий мешканець. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобіль та сільськогосподарську техніку. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Крім того, того ж дня окупанти обстріляли смт Калинове Богодухівського району, внаслідок чого загинув 63-річний чоловік та пошкоджено житловий будинок.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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