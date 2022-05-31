Депутати зібрали підписи за відставку омбудсмена Денісової. Вона називає можливе звільнення незаконним

Народні депутати зібрали підписи за висловлення недовіри Уповноваженій із прав людини Людмилі Денісовій.

Про це повідомила речниця фракції «Слуга Народу», пише hromadske.ua.

Питання про звільнення омбудсмена спершу має розглянути комітет парламенту, а потім його винесуть на розгляд під час засідання Верховної Ради. Депутат Ярослав Железняк зазначив, що питання про звільнення омбудсмена в порядку денному з’явиться теж.

Напередодні, 30 травня, Людмила Денісова повідомила про збір підписів серед депутатів для оголошення їй недовіри та відсторонення від посади. За словами омбудсмена, її звільнення буде незаконним: мовляв, є певна невідповідність процедури через набуття чинності змін до закону щодо функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Денісова заявила, що владу нібито не влаштовує її активність, зокрема щодо збирання інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, і сказала, що такі дії влади є втручанням у роботу Офісу омбудсмена.

Нагадаємо, 25 травня низка медійників та громадських організацій опублікувала відкрите звернення до Людмили Денісової із закликом коригувати комунікацію про статеві злочини під час війни.

Підписанти наполягають на тому, що Денісова має оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів, уникати сенсаційності та надмірної деталізації у своїх повідомленнях, користуватися коректною термінологією і дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих.

«Статеві злочини під час війни – це трагедії сімей, важка травматична тема, а не тема для публікацій у дусі «скандальної хроніки». Потрібно пам’ятати про мету: привернення уваги до фактів злочинів», – наголошують у зверненні.

Агентство Телевидения Новости