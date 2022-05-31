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Вступив до лав ЛНР та катував цивільних у Харківському районі: підозрюється колишній правоохоронець з Луганська

Вступив до лав ЛНР та катував цивільних у Харківському районі: підозрюється колишній правоохоронець з Луганська

За даними слідства, у березні 2022 року чоловік, який раніше працював поліцейським у місті Луганськ, вступив до складу незаконного збройного формування ЛНР, що контролюється керівництвом країни-агресора.

Протягом березня-квітня 2022 року чоловік перебував у селищі Цупівка Харківського району, територія якого у вказаний період перебувала під окупацією держави-агресора. Там військовий у місцевій школі проводив допити із залякуванням та катуванням чотирьох місцевих мешканців.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом добровільної участі в збройних формуваннях держави-агресора та надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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