Тіла ще двох загиблих дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки на ХТЗ

Сьогодні, 31 травня, співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова.

30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків.

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