У Харкові відновили будівництво метро, готують підземне депо

Незважаючи на війну, у місті Харкові продовжують працювати над проєктом будівництва нових станцій метрополітену та електродепо, ведуться переговори з потенційними підрядниками.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 31 травня, зустрівся із представником Європейського банку реконструкції та розвитку. У рамках зустрічі сторони обговорили подальші кроки спільної співпраці.Нагадаємо, проєкт будівництва електродепо та нових станцій Олексіївської лінії у бік вул. Одеської було затверджено ще до війни, і було оголошено всі необхідні тендери. Будівництво мало розпочатися навесні, але через розв’язану РФ війну тендерні процедури сповільнилися. Наразі реалізація проєкту перебуває на стадії переговорів із учасниками тендеру, які мають підтвердити подальшу участь у конкурсі.

За словами мера, необхідні для будівництва кошти лежать на рахунках, і, як тільки дозволить воєнна обстановка, будуть взяті в роботу. Зараз же, з огляду на отриманий під час війни досвід, у місті хочуть внести деякі зміни до проєктної документації. Зокрема, щодо будівництва електродепо на станції «Перемога».

«Ворог обстрілював наші депо, постраждала певна кількість складів метрополітену. Тому з метою безпеки проєкт необхідно змінити та пустити депо під землею. Ми повинні врахувати досвід, отриманий під час війни», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости