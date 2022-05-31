Заборону на продаж алкоголю скасовано. Частково

У Харкові зняли заборону на алкоголь: тепер його можна купувати у магазинах до 15:00.

Нагадаємо, 17 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продаж алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану.

Сьогодні стало відомо, що до наказу про заборону алкоголю внесено зміни. Тепер формулювання звучить так: «Заборонити на території Харківської області до припинення або скасування у встановленому порядку воєнного стану торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів України, та дезінфекційних засобів), з 15:00 до 09:00 години (крім закладів громадського харчування) та з 21:00 до 09:00 години у закладах громадського харчування».

Агентство Телевидения Новости