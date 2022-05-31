СБУ викрила у Харкові двох колишніх учасників терористичних організацій ДНР та ЛНР

Співробітники Служби безпеки України в ході посилених фільтраційних заходів на Харківщині викрила двох громадян України, які у 2014 – 2016 роках брали участь у діяльності незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР.

33-річний дільничний інспектор колишньої міліції з Єнакієвого Донецької області після окупації міста російсько-терористичними військами у 2014 році відмовився виконати наказ про передислокацію до підконтрольного Україні Маріуполя, а пішов на службу до так званої поліції ДНР. У тому ж році він звільнився з цього незаконного збройного формування та згодом переїхав до Харкова.

43-річний мешканець окупованого міста Ровеньки Луганської області у 2015 році був примусово залучений до служби у складі так званої народної міліції ЛНР. Протягом року він був на посаді кулеметника в армійському корпусі цього незаконного збройного формування та здійснював охорону військової частини в селищі Ювілейне Луганської області. Припинивши у 2016 році співпрацю з терористами, він також переїхав жити до Харкова.

Яскраво характеризує кадрову політику «народної міліції ЛНР» той факт, що цей ровеньківець на той час вже був неодноразово засуджений за вчинення грабежів та заволодінь транспортними засобами, а також притягувався до відповідальності за хуліганську поведінку.

Наразі слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили колишнім учасникам НЗФ про підозру за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та ретельно перевіряють їхні свідчення на предмет можливої причетності до скоєння інших злочинів.

Агентство Телевидения Новости