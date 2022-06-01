Через масовані обстріли горів центр Харкова та будинки у прикрдонних ОТГ

За добу з 31 травня по 1 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожеж, що сталися з інших причин — 9, також 5 — для надання допомоги населенню, 3 – для надання допомоги комунальним службам та проведення аварійно-рятувальних робіт, 7 — інші виїзди.3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Золочівській громаді Богодухівського району, ще по одній пожежі у Київському районі Харкова, а також Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, сільськогосподарські та складські об‘єкти, хвойний ліс.

Так, внаслідок обстрілу приватного сектору в смт. Золочів, ворожий снаряд влучив у житловий будинок та зруйнував його. Співробітниками ДСНС з-під завалів було врятовано жінку 1950 р.н., а також вилучено тіло загиблої жінки 1948 р.н.Крім того, о 19:49 31 травня надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій адміністративній будівлі на вул. Суздальські ряди, 12/1 Холодногірського району міста Харкова. Горіли дах та приміщення прибудови до двоповерхової будівлі. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 21:17 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 23 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости