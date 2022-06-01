Комунальні тарифи з 1 червня: що змінилося

Тарифи на газ, водопостачання та електроенергію з 1 червня: що подорожчало, а що залишилось без змін

Від 1 червня 2022 року ціни на газ в Україні буде підвищено, розповідає Глаком. Проте це підвищення не позначиться на тарифах звичайного населення, воно стосується підприємств теплової комунальної енергетики і відбувається у межах трирічних договорів. Ціна виросте в понад 3 рази – 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Згідно з документом буде встановлено такі ціни:

від 1 червня 2022 року до 31 травня 2023 року (з фіксованим обсягом) – 24 356,38 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м, однак з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, вартість складе 29 391,55 грн/тис. куб. м з ПДВ;червень 2022 року (без фіксованого обсягу) – 24 434,67 грн без ПДВ за тис. куб. м, а з урахуванням послуги на транспортування та коефіцієнта, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, вона складе 29 485,5 грн/тис. куб. м з ПДВ;від 1 червня 2022 року до 21 грудня 2022 року (з фіксованим обсягом) –13 658,42 грн без ПДВ за тис. куб. м, а якщо враховувати послугу на транспортування та коефіцієнт, який застосовують при замовленні потужності на добу вперед, тоді вартість буде 16 554 грн/тис. куб. м з ПДВ.Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, оскільки з початком війни було вирішено їх зафіксувати. Тобто вони залишаться такими: 1,44 грн/кВт-год. при розмірі споживання до 250 кВт-годин та 1,68 грн/кВт-годину – при розмірі споживання понад 250 кВт-годин.

Тарифи ж на воду будуть встановлюватися місцевими водоканалами та затверджуватися НКРЕКУ. Про якісь зміни в тарифах на водопостачання відомостей не було.

Нагадає, у Харків мер Ігор Терехов заявив, що до кінця військових дій сплачувати за комунальні послуги, які встановлює місто не потрібно. Якщо за цй час у квитанціях є нарахування, вони будуть переглянуті

Агентство Телевидения Новости