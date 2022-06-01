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У Харкові знову можна зареєструвати житло

У Харкові знову можна зареєструвати житло

Департамент реєстрації відновлює надання послуг у сфері нерухомості.

Як повідомили у департаменті, всі послуги з реєстрації прав на нерухоме майно знову можна отримати у Будинку нерухомості.Так, харків’яни можуть отримати такі послуги:– державна реєстрація права власності на нерухоме майно;– внесення запису про скасування державної реєстрації прав на нерухоме майно;– внесення змін у зв’язку з технічною помилкою до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;– державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно;– державна реєстрацiя обтяження речового права на нерухоме майно;– надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Крім того, громадяни можуть отримати кваліфіковану консультацію спеціалістів.Нагадаємо, що для отримання послуг у приміщенні Будинку нерухомості необхідно записатися на прийом онлайн за посиланням: https://budynok.city.kharkov.ua/ua/appointment-online.html.

Агентство Телевидения Новости

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