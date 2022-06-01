Тяжкі бої за Сєверодонецьк: основну вогневу міць окупантів сконцентровано на Луганщині

Війська РФ, ймовірно, окупували більшу половину Сєверодонецька на Луганщині.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основна вогнева міць окупантів сконцентрована у невеликому секторі Луганської області, а наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими.

“Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включно з чеченськими бойовиками”, – зазначили в розвідці.

Водночас, за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі України.

Зокрема розвідники згадали про стратегічно важливий міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

Про тяжкі бої в регіоні повідомляє й голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

Росіяни відкрили вогонь по заводу «Пролетарій» та об’єднанню «Азот», увійшли у центральні райони Сєвєродонецька

Так, росіяни ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об’єкти промисловості. О 18:55 вони з літака атакували об’єднання «Азот», внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу «Пролетарій» в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду.

У Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєвєродонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста

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