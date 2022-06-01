Щодня гине 60-100 українських військових, 500 отримують поранення

Щодня на полі бою з російською армією гинуть від 60 до 100 українських військовослужбовців, ще 500 отримують поранення. Про це в інтерв’ю американскому телеканалу Newsmax заявив Президент України Володимир Зеленський, пише «Укрінформ».

«Ситуація дуже складна. Ми щодня втрачаємо 60-100 солдатів на полі бою, і близько 500 людей отримують поранення в боях. Отже, ми утримуємо наші оборонні периметри. Найскладніша ситуація на сході України та півдні Донецька й Луганська», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, путін не може перемогти Україну, і світ повинен припинити його захищати з огляду на останні звірства його військ.

«Нині він (путін – ред.) майже ізольований. Світ постійно дає йому шанс, бо санкції не вводяться повністю. Є прогалини в заявах деяких лідерів, які стверджують, що російському лідеру слід запропонувати вихід із ситуації», – додав Президент.

Зеленський також зазначив, що слабкість путіна та росії полягає не лише в тому, що вони не змогли повністю окупувати Україну, а й в їхніх спробах змістити його з посади президента країни.

«Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни – це слабкість, я б сказав. Якщо ти не вмієш говорити, то це слабкість. Слабкість полягає в тому, щоб розпочати війну, і вони вже продемонстрували цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість. І водночас, якщо ви хочете, щоб щось трапилося з родиною лідера іншої країни, то це політична нездатність щось зробити», – додав глава держави.

Агентство Телевидения Новости