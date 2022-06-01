На Великій Данилівці ремонтні бригади відновлюють повітряні лінії електропередачі

Ремонтні бригади «Харківобленерго» відновлюють повітряні лінії електропередачі на Великій Данилівці – приватному секторі, який межує з Північною Салтівкою. З перших днів війни житлові будинки та комунікації зазнали значних пошкоджень. На всіх подвір’ях можна побачити наслідки інтенсивних артилерійських та ракетних обстрілів.

На одній з вулиць стоїть розбита вщент після прямого влучання снаряду трансформаторна підстанція. Уламки від вибухів “позначили” залізобетоні опори та майже в кожному прольоті перебили електричний провід.

Багато місцевих мешканців весь час бойових дій залишалися у себе вдома. Випробувань було достатньо – їжу доводилося готувати на вогнищі прямо у дворі. Тому сьогодні люди з нетерпінням чекають світла, з яким до будинків повернуться затишок та елементарний комфорт.

Для прискорення відновлення електропостачання до ремонтних робіт додатково долучені бригади з сусідніх районів міста. Енергетики працюють без зупинки, але завершити справу заважають постійні прильоти в інші місця Харкова, на усунення наслідків яких доводиться відволікати сили.

Агентство Телевидения Новости