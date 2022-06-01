Зеленський: Нам необхідна зброя з дальністю ураження до 140 кілометрів – без неї неможливо

Щоб розблокувати захоплені російським військами території на сході та на півдні України, а також порти, країні потрібна зброя з дальністю 120-140 км.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Укрінформ».

«Нам необхідна зброя з дальністю ураження в 120-140 км. Без неї буде неможливо. Саме тому, ми стільки разів просили цю зброю від країн ЄС та США, напряму Президента (США – ред.) та Білий дім», – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що українські військові не планують нападу на росію.

«Ми не зацікавлені в нападі на росію. Ми не воюємо на їхній території. Війна продовжується на нашій території. Вони прийшли до нашої країни. Ми хочемо розблокувати наші міста, і саме тому для цієї мети нам потрібні РСЗВ із дальністю понад 100 км», – зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що Україна та її громадяни стали «оборонним периметром» для світу від російської агресії та глобальних амбіцій володимира путіна. «Ми є сильною державою, і своєю присутністю в Альянсі (НАТО – ред.) ми тільки зміцнімо Альянс. Ми дамо Альянсу перевагу у порівнянні з росією. Ми нічого не забираємо. Ми тільки даємо. Ось вам приклад: зараз воюють наші люди. Ми є «оборонним периметром» (для світу від рф – ред.). Ми – міцний «оборонний периметр». Не умовний, не штучний, а (бар’єр – ред.) з живих людей», – сказав глава держави.

Агентство Телевидения Новости