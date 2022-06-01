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За добу на Харківщині через обстріли загинули 4 цивільних

За добу на Харківщині через обстріли загинули 4 цивільних

Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок цих обстрілів загинуло 4 цивільних. У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району – 12-річний хлопчик. У селищі Шестакове Чугуївського району – 2 загиблих. Поранення отримали загалом 7 цивільних.

Агентство Телевидения Новости

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