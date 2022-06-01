Нам є кого захищати! Військові й цивільні про головну мотивацію (відео)

У першій день літа різні військові підрозділи та окремі бійці присвятили пости дітям до Дня захисту дітей.

Майже сто днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей у масштабах та темпах, яких не було з часів Другої світової війни. Наразі 5,2 мільйона дітей – 3 млн в Україні та більше 2,2 млн дітей-біженців – потребують гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у заяві ЮНІСЕФ до Дня захисту дітей.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Україні щодня гинуть двоє дітей і четверо зазнають поранень. Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, продовжує зазнавати пошкоджень або руйнуватися. А умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають дедалі нестерпнішими.

У ЮНІСЕФ зазначили, що війна викликала гостру кризу у сфері захисту дітей. Діти зараз наражаються на значний ризик бути розлученими з сім’єю, можуть піддаватися насильству, жорстокому поводженню або сексуальній експлуатації. Крім того, багато дітей пережили надзвичайно травматичні події і потребують безпеки, стабільності та психологічної підтримки.

ЮНІСЕФ закликає до негайного припинення вогню в Україні та захисту всіх дітей від небезпеки. Це передбачає припинення використання вибухової зброї у населених пунктах та нападів на цивільну інфраструктуру. Організація закликає забезпечити повний гуманітарний доступ, щоб безпечно і швидко дістатися дітей, які потребують допомоги, де б вони не знаходилися.

Відео служби зв’язків з громадськістю 10-та окрема гірсько-штурмова бригада.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії зникли безвісти майже 2 тисячі дітей.

За даними ЮНІСЕФ, через повномасштабну війну в Україні майже 1,6 мільйона дітей зіткнулися з нестачею їжі.

осія, провадячи війну в Україні, порушує абсолютно всі права українських дітей, заявила радник – уповноважений президента з прав дітей та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

“Цього року День дітей в Україні відзначається не так, як зазвичай, і зовсім не в дитячих реаліях. Тому що діти змушені ховатися від бомбардувань в укриттях, у метро, змушені покидати свої рідні оселі та шукати прихистку в безпечних регіонах”, – заявила Герасимчук брифінгу в українському медіацентрі.

Вона наголосила, що від війни страждає кожна дитина у державі.

“Це 7,5 млн дітей. Це не лише тілесні ушкодження, а й порушення психоемоційного стану. Це повне порушення всіх прав дитини. Росія порушує абсолютно всі права українських дітей, передбачені Конвенцією ООН про права дітей та іншими міжнародними і національними законодавчими актами. Це і право на особисте життя, на захист від посягань на нього, на захист від усіх форм психологічного та фізичного насильства, на захист від усіх форм сексуальної експлуатації, на відпочинок та розваги, освіту, родину тощо”, – сказала Герасимчук.

Також, за її словами, дії, які вчиняє РФ щодо українських дітей, мають усі ознаки геноциду, оскільки є факти примусового переміщення та депортації дітей до Росії, ОРДЛО та Білорусі, до того ж президент РФ підписав указ про спрощене усиновлення дітей з України.

“Сьогодні ми можемо сказати, що світ дорослих людей повністю провалив День захисту дітей. І це точно. Але ми боротимемося за абсолютно кожну українську дитину”, – резюмувала радник – уповноважений президента з прав дітей та дитячої реабілітації.

Військові, які стали на захист країни, говорять, семе діти є головним мотиватором у боротьбі за перемогу. Сьогодні темі саме їх захисту присвячено декілька зворушливих медіапроектів.

Агентство Телевидения Новости