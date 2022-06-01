Опитування про вільне володіння зброєю: 59% користувачів «Дії» підтримали легалізацію

У додатку «Дія» завершилося опитування щодо ставлення громадян України до вільного володіння зброєю. В опитуванні взяли участь 1 млн 726 тисяч 452 особи.

Результати опитування оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Голосування показало, що:

59% вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях;22% – вважає, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення;19% – вважають, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх лише у тирах чи на стрільбищах. У цьому випадку носити зброю із собою заборонено.

Агентство Телевидения Новости