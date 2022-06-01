Росія кинула більшість сил на Сєвєродонецьк, це допомогло Україні наступати під Херсоном – ISW

Намагання москви за будь-яку ціну захопити Сєверодонецьк та Донбас призвели до вразливості російських сил у Херсонській області, де продовжується контрнаступ української армії, пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW) у своїй доповіді.

При цьому вони називають рішення України не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька «стратегічно обгрунтованим, хоч і болісним».

Українські сили 31 травня продовжили контрнаступ на північному заході Херсонської області та відтісняють російські війська на схід від річки Інгулець.

Крім того, Управління стратегічних комунікацій України публікувало зображення знищеної російської артилерійської техніки біля Давидового Броду, розташованого по обидва боки контрольованої росією траси, яка огинає північно-східний кордон Херсонської області

Херсонська область – критично важлива територія, оскільки це єдиний регіон, де російські війська утримують позиції на західному березі Дніпра, наголошують автори доповіді. Якщо росія зможе закріпитися в цьому районі, вона матиме сильну позицію, з якої можна починати спроби захоплення, додають вони. Якщо ж Україна поверне контроль над Херсонською областю, вона, у свою чергу, буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутніх атак.

Цей стратегічний розрахунок, на думку авторів доповіді, мав спонукати росію виділити достатньо ресурсів для утримання Херсона. Однак путін, зазначають вони, натомість віддав перевагу зосередженню сили та ресурсів для «відчайдушної та кривавої» спроби захопити східні області України, щоб здобути символічну перемогу.

Успішний контрнаступ України в Херсоні свідчить, що українське командування, усвідомлюючи ці реалії, використовує вразливість, створену рішеннями путіна, пише ISW.

Українські сили при цьому частково відходять із Сєвєродонецька. Рішення не виділяти ресурсів на захист цього міста та піти з нього автори доповіді називають «стратегічно обґрунтованими, хоч і болісним», зазначаючи, що Україна має берегти обмежені ресурси та зосередитись на поверненні критично важливої ​​території Херсонської області.

Агентство Телевидения Новости