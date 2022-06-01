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Патрульні поліцейські привітали маленьких харків’ян з Днем захисту дітей

Патрульні поліцейські привітали маленьких харків’ян з Днем захисту дітей

Сьогодні шкільні офіцери поліції поспілкувалися з дітлахами на вулицях міста. Першочергово малечі нагадали про правила безпеки під час перебування на вулиці у воєнний час. Також поліцейські подарували дітям пізнавальні книжки, сувеніри та пригостили смаколиками, розповіли в пресслужбі УПП Харківської області.

Патрульні також розмовляли з дорослими, аби вкотре нагадати про необхідність вжиття заходів безпеки під час прогулянки з дітьми та реагування на сигнали тривоги.

Агентство Телевидения Новости

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