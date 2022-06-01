«Спочатку була зелена сигнальна ракета, потім пішли залпи РСЗВ»: захисники Харкова про початок вторгнення

«Ми їх зустріли. Яскраво зустріли. Їм сподобалося. Вони залишилися не «на Україні», а «в Україні». Назавжди».

Командир батальйону 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка із позивним Філософ розповів про те, як захищали Харків у перші дні російського вторгнення.

«21.02. отримали завдання по прикриттю державного кордону на ввіреній ділянці. Смуга була дуже-дуже велика, 52 км, для батальйона це в 10 разів більше, ніж передбачає будь-який статут.

В моїй смузі було і є на даний час три річки. Було прийняте рішення деякі мости замінувати, створити систему вогню з системами засідок.

Була проведена рекогносцировка, 21 числа ми здійснили марш в ніч. Переміщення було скритним, нас ніхто не бачив. Був один хвіст, але ми його відсікли. В машині було два чоловіка і вони поїхали далі в Харків. А ми поїхали в район зосередження.

23го десь 11 ранку мені зателефонував начальник одного з пропускних пунктів, попросив під’їхати терміново. Я під’їхав і на камерах біло видно, як за три кілометри від державного кордону противник вже виставив системи залпового вогню РСЗВ, були виставлені гармати і стволи біли наведені на нашу територію».

Агентство Телевидения Новости