На поліцейській станції під Харковом оселився кіт з Північної Салтівки

Врятований з Північної Салтівки кіт Ося живе в поліцейській станції Безлюдівської об’єднаної територіальної громади.

Кота залишили господарі, коли покидали один з найбільш обстрілюваних окупантами районів Харкова. Поліцейські офіцери громади тимчасово прихистили пухнастого. Тепер він живе на поліцейській станції та підіймає настрій правоохоронцям і відвідувачам.

В квітні до поліцейського офіцера громади звернулися переселенці, які приїхали з Харкова до селища Безлюдівка. Вони попросили дати притулок коту на прізвисько Ося. Як з’ясувалося, його господарі були вимушені виїхати за кордон, тому що їх квартира зазнала руйнувань під час ворожих обстрілів, а тварину залишили. Якийсь час кіт мешкав в під’їзді будинку.

Поліцейський офіцер громади Віктор Лук’янов розповів, що поліцейські відразу відреагували на прохання громадян та забрали кота до поліцейської станції Безлюдівської ОТГ. Для пухнастого друга поліцейські облаштували свій куточок, годують та піклуються про нього.

Агентство Телевидения Новости