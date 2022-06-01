Під виглядом елітного алкоголя продавали фальсифікат: в Харкові викрито групу осіб

За даними слідства, протягом тривалого часу син із батьком спільно зі своїм знайомим та його сином організовували у гаражних боксах на території Харкова та Харківської області незаконне виготовлення та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. У подальшому ділки під виглядом елітного алкоголю продавали у великих обсягах свої вироби з недоброякісної сировини. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

1 червня проведено 26 обшуків, під час яких виявлено та вилучено майже 5 тис. літрів спиртовмісної рідини, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори тощо. Загальна сума вилучених лікеро-горілчаних виробів складає понад 4 млн грн.

Наразі встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину для подальшого повідомлення про підозру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Забезпечував проведення обшуків полк поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости