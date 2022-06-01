Щоб допомогти літній жінці, харківським патрульним довелося потрапити в квартиру через вікно

Сьогодні вдень патрульні отримали виклик на вулицю Отакара Яроша від мешканців одного з будинків: їхня 87-річна сусідка не виходила на зв’язок, а через двері було ледь чутно жіночий голос.

Патрульні, які прибули на виклик, переконалися, що інформація відповідає дійсності. Поліцейський Руслан Агаєв піднявся в квартиру на другому поверсі по металевих конструкціях.

Жінка лежала в кімнаті та прохала про допомогу. Попередньо, жінка впала в квартирі та через перелом шийки бедра не змогла підвестися. Патрульний негайно відчинив двері квартири зсередини, біля яких вже чекали лікарі.

Спільними зусиллями патрульні та медики перенесли жінку до автомобіля «швидкої», після чого пенсіонерку ушпиталили.

Агентство Телевидения Новости