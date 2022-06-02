Харків’ян, що втратили житло, забезпечують усім необхідним

Молодіжна рада при Харківському міському голові забезпечує гуманітарною допомогою людей, що через війну втратили своє житло.

Понад 500 людей, які раніше мешкали на станціях метрополітену, розселили по студентських гуртожитках, дитячих садках та школах. За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова щодня їм роздають гаряче харчуванням, продуктові набори та гігієнічні товари. До забезпечення людей гуманітарною допомогою також долучаються районні адміністрації та партнери Молодіжної ради: мережа ресторанів «Япошка», громадська організація «Спільнота небайдужих «Дія», волонтерські організації «Kharkiv Mir» та «Volunteers_Kharkiv_Svit_Energy». Необхідні товари вони доставляють на сім таких локацій.

Агентство Телевидения Новости