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Детально про смертельні обстріли на Харківщині за минулу добу

Детально про смертельні обстріли на Харківщині за минулу добу

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова, розповіли в ХОВА.

На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік отримав поранення. Ще 3 жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС.

Ще 2 мирних мешканця Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів.

Крім того, протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району. 1 людина зазнала поранень.

Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугинно-Башкирівка Чугуївського району. 4 мирних мешканців отримали поранення.

▪️На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат.

Агентство Телевидения Новости

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