У Харкові через обстріли згоріла ще одна школа

За добу з 1 по 2 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, пожеж, що сталися з інших причин — 9, також 3 — для надання допомоги населенню, 3 – для надання допомоги комунальним службам та проведення аварійно-рятувальних робіт.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Золочівській громаді Богодухівського району, Чугуївському районі області, а також у Київському та Слобідському районі Харкова. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, школа та виробнича будівля.

Так, внаслідок обстрілу приватного сектору в с. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району, ворожий снаряд влучив у житловий будинок. В результаті обстрілу постраждали 2 чоловіків: 1947 року народження, який був госпіталізований до Чугуївської районної лікарні та 1958 року народження, від госпіталізації відмовився.Крім того внаслідок попадання снаряду, о 00:13

2 червня надійшло повідомлення про пожежу у загальноосвітній школі Київського району міста Харкова. Горіло приміщення бібліотеки на площі 50 кв.м. До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу ДСНС. О 02:14 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло жінки, а також постраждав чоловік та три жінки були врятовані.

О 00:20 в Слобідському районі Харкова під час обстрілу зайнялась 3 поверхова виробничо-господарська будівля. Площа пожежі склала 1000 кв.м. На ліквідацію пожежі було задіяно 6 одиниць техніки та 36 осіб особового складу ДСНС.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 38 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости