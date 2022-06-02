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У Харківській області українські військові у кількох місцях вийшли на кордон із РФ, – Міноборони

Спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив про те, що на Харківщині вже є місця, де ЗСУ вийшли на кордон з Росією.

Однак, незважаючи на відсутність активних бойових дій в області, росіяни почали там копатись і будувати укріплення.

“Зараз росіяни в регіоні змінили свою тактику… Це постійні обстріли, це утримання наших військ у постійній напрузі та відтягування наших підрозділів. Але на Харківщині вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон із Росією”, – зазначив Мотузяник.

Він додав, що російські війська не зменшують напругу в регіоні лише для того, щоб підрозділи ЗСУ звідти не перевели на другий напрямок і роблять усе, щоб стримати контрнаступ української армії.

Агентство Телевидения Новости

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