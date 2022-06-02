У Дергачах обстріляли будівлю, яка готувалася під дитячий будинок

Російські військові продовжують обстрілювати Дергачівську громаду Харківської області. У Дергачах сильно пошкодили будівлю, яка планувалася як дитячий будинок.

Про це повідомляє Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко.

Російські окупанти не припиняють знищення населених пунктів Дергачівської громади. За добу з реактивних систем залпового вогню обстріляли Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. У результаті обстрілів зруйновано багато приватних будинків, у Дергачах сильно пошкоджено будівлю, яка готувалася під дитячий будинок, а у Прудянці поранено місцевого жителя. Про загиблих не повідомляється.

Все ще під контролем окупантів залишаються Козачолопанський та Проходівський старостинські округи, а також більша частина Токарівського округу. Прудянський старостат залишається зоною активних бойових дій.

Попри щоденні обстріли, комунальні служби разом з волонтерами працюють над порядком у Дергачівській громаді. За добу вони займалися покосом трави, розгрібанням завалів, закриттям контурів вікон в оселях мешканців та ремонтом дахів та парканів будинків, де живуть люди похилого віку.

Також комунальники відновили водопостачання у 145 будинках громади, відремонтували 22 електромережі та під’єднали до електропостачання 16 абонентів та відновили газопостачання у 18 будинках.

Агентство Телевидения Новости