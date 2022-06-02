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Харківські прокурори передали арештовані в рамках кримінальних проваджень кошти на потреби ЗСУ

Харківські прокурори передали арештовані в рамках кримінальних проваджень кошти на потреби ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою вживаються заходи, направлені на підтримання Збройних Сил України та забезпечення відновлення інфраструктури країни в умовах збройної агресії РФ.

Так, з початку війни прокурорами обласної прокуратури забезпечено перерахування внесених у вигляді застав у кримінальних провадженнях грошових коштів у сумі близько 3,3 млн грн на рахунок ЗСУ.

Також у кримінальному провадженні за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, прокурорами забезпечено передачу АРМА арештованих грошових коштів у розмірі 3,5 млн грн для забезпечення потреб ЗСУ. 

За клопотанням прокурорів обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків підприємством аграрного сектору судом накладено арешт на його корпоративні права на суму понад 350 млн грн, засновником у якому є підприємство країни-агресора. Арештовані корпоративні права передані в управління АРМА для здійснення заходів з управління майном з метою забезпечення потреб української армії.

Агентство Телевидения Новости

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