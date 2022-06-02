Медик з іноземного легіону під Харковом: «Ви, українці, б’єтесь за базові цінності – права людини»

27 лютого 2022 року через три дні після початку повномасштабної російсько-української війни президент України Володимир Зеленський закликав іноземців доєднуватися до оборони України. Так був створений Іноземний легіон.

hromadske зустрічає легіонерів у звільненому нещодавно селі під Харковом. Це лише один із підрозділів, де воюють іноземці, – тут вони боряться з російською армією у складі однієї з механізованих бригад. Офіцерський склад тут – українці. А вже командир взводу – іноземець. Воюють тут громадяни 92 країн, від США до Австралії та Японії. Уже були в боях і брали участь у звільненні сіл. Вже попрощалися з одним із побратимів: від ракетного обстрілу загинув громадянин Нідерландів Рон Вогелар. І хоча, на відміну від українців, контракт зі Збройними силами іноземці мають право розірвати будь-коли, більшість, хто вже пройшов перші бої, кажуть, що взяли квиток в один кінець – і вони тут до перемоги.





Агентство Телевидения Новости