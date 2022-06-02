У Харкові затримали чоловіків, які викрали 40 метрів трамвайних дротів

Про злочин 1 червня до поліції повідомив випадковий свідок. На місце події виїжджали оперативники ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області. За адресою поліцейські виявили двох чоловіків. Зловмисники викрали близько 40 метрів трамвайних дротів на пр. Героїв Харкова. Раніше 37 та 38-річні чоловіки, мешканці Індустріального району, вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення строком до 8 років.

Чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у скоєнні крадіжки.

Агентство Телевидения Новости