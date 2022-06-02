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Ранковий обстріл Циркунів: горів ангар з зерном, будівлі та автівки

Ранковий обстріл Циркунів: горів ангар з зерном, будівлі та автівки

Сьогодні 2 травня, близько 07:30, ворог здійснив черговий обстріл житлових будинків мирних мешканців селища Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу сталось відразу 3 пожежі за різними адресами. Загалом горіли приватний будинок на площі 300 кв. метрів, господарча споруда на площі 60 кв. метрів, ангар з зерном на площі 200 кв. метрів та 2 автівки. З вогнем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники з 3-ї, 18-ї та 22-ї пожежно-рятувальних частин. Було задіяно 7 пожежно-рятувальних відділень. Останній осередок горіння був ліквідований об 11:00.

Інформація щодо постраждалих серед мирного населення внаслідок обстрілу уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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