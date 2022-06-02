Завтра для харківських школярів пролунають останні дзвоники

Заклади загальної середньої освіти міста Харкова 3 червня проведуть традиційні лінійки, присвячені закінченню навчального року, в режимі онлайн на платформі «Zoom».

Як повідомили у Департаменті освіти, кожен клас сам визначиться з часом проведення лінійок, враховуючи часові відмінності країн, в яких перебувають учні.«Формат школи оберуть самі: або це буде загальношкільна онлайн-лінійка, або зустріч у межах класу. До конференцій також зможуть приєднатися батьки та рідні школярів», – повідомили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости