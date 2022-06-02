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В Міноборони назвали приорітетні завдання Росії у війні проти України

В Міноборони назвали приорітетні завдання Росії у війні проти України

Російська Федерація планує повторити “сирійський досвід” у війні проти України. Нарощує інтенсивності застосування авіаційних ракетних ударів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

Які пріоритетні завдання Росії у війні проти України:

нарощення інтенсивності застосування авіації й завдання ракетних ударів по позиціях ЗСУ й цивільним, а також логістичним об’єктам;знищення цивільної інфраструктури й повторення “сирійського досвіду”;оточення й знищення угрупувань об’єднаних сил;створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області РФ до Криму і далі до Придністров’я;виявлення й порушення маршрутів логістичного забезпечення;знищення складів арсеналів озброєння та військової техніки;зрив постачання озброєння від західних партнерів.

Агентство Телевидения Новости

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