Медведчуку загрожує до 15 років позбавлення волі – ДБР

ДБР завершило розслідування у провадженні про держзраду Віктора Медведчука

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії «Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (Державна зрада) та ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії «Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» (перебуває у розшуці), посадовими особами російської федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу.

Окрім того, за даними слідства, народний депутат України надав керівництву росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він здійснював збір інформації щодо місць дислокац ії військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости