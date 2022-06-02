На Харківщині відмінили пляжний сезон

У зв’язку з бойовими діями і численними обстрілами російських військ біля області зібралося велика кількість боєприпасів, зокрема у зонах відпочинку, у водоймах.

У зв’язку з цим жителям багатьох населених пунктів доведеться відмовитися від звичного для них літнього відпочинку в лісових зонах, на пляжах біля водойм.

Зокрема, у Краснокутській сільській раді (Богодухівський район), у Слобожанській сільській громаді (Чугуївський район) було ухвалено рішення про заборону купання у всіх водоймах. Заборона введена з метою запобігти можливим нещасним випадкам. Крім того, громадянам також забороняється відвідувати лісові масиви – з аналогічних причин. Особливо це стосується неповнолітніх, які при зустрічі з вибухонебезпечними предметами через необережність і цікавість можуть втратити здоров’я і життя.

Агентство Телевидения Новости