До 5 років за ґратами загрожує харків‘янину, який поширив плакат на підтримку рф із символом Z

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 47-річного чоловіка за фактом виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації осіб, які здійснюють збройну агресію рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року харків’янин виготовив плакат, який включав у себе символ «Z», що використовується військами держави-агресора рф для ідентифікації власних сил, задіяних в агресії проти України.

Після цього чоловік зняв відеоролик з цим плакатом та поширив його в Телеграм-каналі, тим самим підтримуючи злочинні дії рф проти України.

Згідно з висновком експерта плакат містить виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти нашої держави.

Досудове розслідування проводилось СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости