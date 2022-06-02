Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу селища Нове під Харковом

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 2 червня. 99 доба війни.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовчі заходи до ведення наступу, підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, стримуванні дій Сил оборони. Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Завдавав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосування мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости