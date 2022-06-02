В харківському СІЗО підозрюваний у згвалтуванні закликав в’язнів втекти та перейти на бік окупантів

Пропагував «рускій мір» серед утриманців СІЗО: харківські правоохоронці повідомили про підозру колаборанту. У разі захоплення міста підозрюваний закликав співкамерників здійснити втечу та перейти на бік ворога.

Викрили діяльність підозрюваного група оперативних співробітників з управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції, дізнавачів слідчого відділу обласного управління СБУ спільно з оперативним відділом СІЗО.

Встановлено, що заарештований за зґвалтування чоловік, знаходячись у спецустанові, агітував утриманців підтримувати «руській мір» та закликав у разі захоплення Харкова, втекти з установи та перейти на бік збройних сил росії чи інших військових формувань.

Учора, першого червня, слідчі УСБУ повідомили прихильникові «руского міра» про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

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