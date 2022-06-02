Харківські патрульні знайшли угнану автівку

Під час патрулювання Київського району міста увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль Suzuki, який підпадав під наявні орієнтування.

Під час перевірки VIN номеру патрульні встановили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно наявних баз даних автомобілем незаконно заволоділи невідомі в Дергачівському районі Харківської області. Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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