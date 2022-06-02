Люди, які двічі тікали від війни – в модульне містечко в Харкові повертаються мешканцi

Модульне містечко для переселенців було збудовано як тимчасове житло в 2014му. За кілька років бокси вичерпали свій резерв придатності до експлуатації, проте розселити людей так і не вдалося. Населення модульного містечка в лютому 2022-го становило 176 осіб. Після 24 лютого частина людей виїхала, а коли в березні на територію прилетіло чотири снаряди підряд – зібралися й інші.

Это не снаряд, это болванка попала. Порвала всю электропроводку и вот тут встряла.

Наталя – з Луганської області. Приїхала у Харків робити операцію дитині з інвалідністю в 2014му та на батьківщину вже не змогла повернутися – рідний Алчевськ окупували. Та в 2022 історія повторюється – жінка знов тікає від війни. Наталю переселили в будинок для літніх людей, де знайшлися вільні місця, проте й там з часом почали лунати вибухи.

Наталя Єфимова, мешканка модульного містечка

Нам предоставили все, койки… Но так как оно стреляло – и на окружной, на ХГ – мы боялись, спускались в подвал. Слышно было хорошо – и подвал дергался и все. А потом стало плохо мне, сахар подскочил – врачи запретили спускаться.

Наприкінці травня люди почали вертатися в свої кімнати. Зараз у містечку вже 24 мешканця.

Артур Стаценко, начальник управління з обслуговування модульного містечка для переселенців

У нас в основном социально незащищенные – либо многодетные, либо инвалиды. Возвращаются и с детками, и пенсионеры. Абсолютно разные. Мы предупреждаем, что модульный городок ни от чего не защищает. Это такие конструкции, в которых не спрячешься. Пока переживаем за безопасность наших подопечных.

Їхати їм нема куди, каже Наталя. Повернутися у рідне місто на Луганщині вона навіть не сподівається.

Наталя Єфимова, мешканка модульного містечка

А мы уже привыкаем. Я вторую войну переношу. Это вы первый раз. Когда мы сюда приехали – били и нормальные люди, а были и такие – какого вы приехали, кто вы такие. Сейчас люди почувствовали, как-то близились.

Після обстрілів будинок Наталі залишився без світла, як і багато інших.

Артур Стаценко, начальник управління з обслуговування модульного містечка для переселенців

Повреждено процентов 35 модулей. Крыши, полы, посечены осколками. Очень много модулей осталось без стекол. От взрывной волны оторвало стены, есть проблемы с электрикой, но мы устраняем. Так как электрика в стенах, а стены оторваны – я не знаю, будет ли возможность восстановить те, которые пострадали непосредственно от попадания. Здесь нет стены и комната вся уничтожена. Соседний модуль пробит насквозь.

Ступінь руйнацій конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації мають оцінювати експерти, каже начальник обслуговування містечка переселенців. Та додає – модулі своє відслужили ще в 17 році.





Агентство Телевидения Новости