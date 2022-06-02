Для окупантів є дуже важливим захоплення Барвінкового на Харківщині: артобстріли міста посилилися

В батальйоні «Карпатська Січ» розповіли, що на Ізюмському напрямку ворог посилив артилерійські обстріли цивільних об’єктів: цивільних просять евакуюватися.

Про це вона повідомляє телеканал «Еспресо» із посиланням на заступницю командира батальйону «Карпатська Січ» Марію Чашку.

«Ситуація на Ізюмському напрямку залишається напруженою. Ворог продовжує обстріли важкою артилерією. Обстріли тривають не лише по позиціях, які тримає наший батальйон, а й цивільних населених пунктів. Цієї ночі окупанти обстріляли наші цивільні об’єкти касетними боєприпасами. В нашому батальйоні, на щастя, за останню добу немає поранених та загиблих. Хоча за останні три дні ми маємо чотирьох поранених, всі вони вже проходять лікування».

Ворог проводить обстріли продовж доби, однак найбільше активізується вночі.

«Ми спостерігаємо, що ворог найбільше проводить обстріли вночі. Особливо це стосується цивільних об’єктів. Складається таке враження, що окупанти пристрілюються та готуються до якихось атак. Проте, якщо тільки ворог починає якесь пересування, ми про це знаємо за допомогою нашої розвідки. Спроби прориву в них не вийдуть. Наші військові готові відбивати атаки ворога».

Всі населені пункти в Ізюмському районі знаходяться в зоні ураження артилерії ворога.

«Всі населені пункти в Ізюмському районі знаходяться в зоні ураження артилерії ворога. Для окупантів зараз дуже важливим є захоплення містечка Барвінкове. Це місто зараз найбільше потерпає від ворожих обстрілів артилерії та авіа ударів. В Барвінковому є ще багато цивільних. Ми продовжуємо надавати їм допомогу і закликаємо людей евакуюватись», – додала заступниця командира батальйону «Карпатська Січ».

Агентство Телевидения Новости